Selena Gomez dévoile la tracklist de son prochain album, Rare

Il y a quelques semaines, Selena Gomez faisait son grand retour dans les charts avec Lose You To Love Me - un morceau personnel et poignant qui retrace toute son évolution ces dernières années. Evidemment, ce titre était annonciateur d'un album. Bonne nouvelle pour les fans, cet opus (tant attendu) intitulé Rare sortira le 10 janvier prochain. Que les impatients se rassurent, on a la tracklist !

Rare

Dance Again

Look at her now

Lose You To Love Me

Ring

Vulnerable

People You Know

Let Me Get Me

Crowded Room (featuring 6lack)

Kinda Crazy

Fun

A Sweeter Place (featuring Kid Cudi)

Notez que la version Deluxe signée Target (chaîne de magasins américains) aura droit à quelques morceaux dont It Ain't Me et Bad Liar. Cet album semble être le plus personnel jamais publié par Selena Gomez. patience, il faudra attendre encore quelques semaines avant de le découvrir !