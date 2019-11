Selena Gomez dévoile la date de sortie de son prochain album !

La nouvelle est tombée il y a quelques heures sur le site officiel de Selena Gomez ! Alors que l'équipe de la chanteuse a publié un collage de photos de son enfance, on peut lire en gros titres "New Album - January 10th" (Nouvel album - 10 janvier). Une annonce à laquelle ne s'attendait pas les fans de l'interprète de We Don't Talk Anymore même si ils espéraient depuis de longs mois le retour de la star. Si, pour l'instant, très peu d'informations ont été divulguées par les proches de Selena, le nom (temporaire) de l'opus est SG2, il contiendrait 13 morceaux dont les titres “Lose You to Love Me" and “Look at Her Now”. Déjà disponible en pré-vente, l'album serait en préparation depuis 4 ans, a affirmé la chanteuse dans une récente interview.

Apparently SG2 is just a temporary title with a temporary cover art! https://t.co/foEp3e9alj pic.twitter.com/w1vB3esOna — Selena Gomez Source (@GomezSource) November 21, 2019