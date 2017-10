Selena Gomez a déjà deux albums de prêts à sortir 

Selena Gomez dévoilait mercredi 25 octobre sa collaboration avec Marshmello, Wolves. Une chanson attendue de pied ferme par les fans et qui était teasée par les deux artistes depuis bientôt deux mois. A peine le temps de se demander si la chanson sera un tube que la chanteuse nous parle déjà de son futur album. Invitée de l'émission de Zane Lowe pour Apple Music, Selena Gomez a fait plusieurs révélations, on a ainsi appris que Taylor Swift lui avait fait écouter Reputation. Mais le plus croustillant concernait la sortie du troisième opus de l'actrice/chanteuse/productrice. Les selenators ont de quoi se réjouir puisque la chanteuse a annoncé avoir enregistré en studio l'équivalent de deux albums complets !

"I feel like I have two albums already completed, but I'm wanting to figure it out.” @selenagomez https://t.co/MYMsmKahFZ #Wolves pic.twitter.com/lfiZ1id3pj — Beats 1 (@Beats1) 25 octobre 2017

"Pour être honnête, j'ai l'impression d'avoir deux albums déjà complets, mais j'ai envie de faire le point. Donc ce sera beaucoup plus tôt que ce que à quoi les gens s'attendent. J'ai envie de mener la danse, j'ai envie que ce soit bien, que ce soit prêt, je n'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose. Ce sera pour bientôt." Le retour de Selena Gomez avec un successeur à Revival est donc imminent mais la jeune femme ne donnera pas de date tant que tout ne sera pas parfaitement calé. Une jolie manière d'éviter de décevoir ses fans et de parfaire les nombreuses chansons déjà prêtes. La chanteuse a aussi annoncé que son album serait plus honnête que jamais, Wolves est par ailleurs une chanson qui correspond à beaucoup de choses vécues par l'artiste ces derniers mois. L'année 2017 a été mouvementée pour Selena Gomez qui révélait avoir subi cet été une greffe de rein, en lien avec son lupus.