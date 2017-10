Selena Gomez désignée femme de l'année 2017 par Billboard

Selena Gomez vient d'être désignée femme de l'année 2017 par Billboard. Un titre qu'elle recevra officiellement le 30 novembre prochain lors du dîner de gala annuel Women in Music. La chanteuse de 25 ans succède à Madonna, récipiendaire du titre en 2016. Quelques mois après avoir fait la couverture de Time Magazine en tant que femme pionnière qui change le monde, l'américaine continue donc à recevoir les honneurs de la presse et des médias américains. L'artiste était sur tous les fronts en 2017, on est donc pas étonné par le choix de Billboard. Si Selena Gomez fait beaucoup parler ces jours ci pour ses relations sentimentales, elle a en réalité marquer l'année par bien d'autres façons.

John Amato, président du groupe Média réunissant le Hollywood Reporter (revue de cinéma) et Billboard (revue musicale) a déclaré " Selena ne se contente pas de surplomber les charts, mais continue d'inspirer les jeunes femmes partout dans le monde à être authentique, à se montrer reconnaissante et à utiliser leur voix. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et a utilisé sa plateforme pour plaider en faveur des autres". Selena Gomez est productrice exécutive de la série à succès 13 Reasons Why, elle a aussi tourné cette année pour Woody Allen, dévoilé une collection avec la marque Coach tout en continuant à lever des fonds pour la recherche sur le lupus. Sa carrière musicale bat elle aussi son plein, la chanteuse a sorti pas moins de quatre singles cette année. Ses fans peuvent se réjouir puisque leur idole a confié avoir déjà l'équivalent de deux albums enregistrés ! 2018 pourrait donc être de nouveau une année charnière pour Selena Gomez.