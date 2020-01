Selena Gomez : Découvrez Rare, son nouvel album !

Très attendu par les nombreux fans de la chanteuse, l'album Rare vient enfin de pointer le bout de son nez ce vendredi 10 janvier. Un troisième opus en solo qui comprend pas moins de 13 chansons dont les titres précédemment dévoilés Lose You To Love Me et Look At Her Now. Dans ce projet, la chanteuse se dévoile comme jamais. Elle explique notamment les conséquences de la célébrité sur son bien-être et sa vie amoureuse. Un album thérapie pour celle qui a traversé des mois difficiles ces derniers temps. En tournée promotionnelle dans le monde entier, Selena Gomez sera présente dans Le Lab de Virgin Radio dimanche 12 janvier aux côtés de notre animateur Paul. Un entretien exceptionnel dans lequel la chanteuse s'est longuement confiée sur ce nouveau projet.

Quatre ans après l'album Revival, l'interprète de We Don't Talk Anymore fait donc son grand retour sur le devant de la scène. Pour l'occasion, la star s'est entourée de gros poissons tels que 6LACK (sur Crowded Room) ou Kid Cudi (A Sweeter Place). Des collaborations prestigieuses qui permettront probablement à la jeune femme d'attirer un nouveau public. Si pour l'instant aucune information n'a été révélée quant à la mise en place d'une tournée mondiale, on ne doute pas que Selena Gomez souhaitera rencontrer ses fans dans les mois à venir. Pour les plus aguerris, une version Deluxe de Rare sera également disponible. Elle contiendra 5 titres inédits.