Selena Gomez : Découvrez les derniers teasers de son nouvel album !

Le vendredi 10 janvier 2020, Selena Gomez dévoilera enfin son nouvel album : Rare. En pleine tournée promotion pour ce nouveau projet, la chanteuse américaine est même passée par les studios de Virgin Radio où elle a été interviewée par notre animateur Paul pendant Le Lab Virgin Radio. Un entretien à retrouver dès ce week-end sur les ondes de notre radio et nos réseaux sociaux. Mais pour celles et ceux qui ont hâte de découvrir ce que l'interprète de We Don't Talk Anymore réserve aux "Selenators", cette dernière n'a pas cessé de publier des clichés et des messages sur ses réseaux sociaux. Un moyen idéal pour tous nous tenir en haleine.

Après avoir dévoilé les tubes Look At Her Now et Lose You To Love Me, Selena Gomez aura, en parallèle, posté de nombreux clichés accompagnés d'un décompte des jours avant la sortie officielle de Rare. Et si la chanteuse ne révèle rien de particulier dans ses publications, on y découvre tout de même des phrases intrigantes comme "Je pense que tu es un peu fou... et pas dans le bon sens du terme", "Tu n'es peut-être pas le bon, mais tu es amusant" ou encore "Je dois t'enlever de ma tête maintenant... te supprimer". Autant de messages destinés à une personne qui a touché la chanteuse et qui pourrait être au coeur de ce nouvel opus. Réponse le 10 janvier.