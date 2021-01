Selena Gomez : Découvrez De Una Vez, son nouveau titre en espagnol (VIDEO)

Voilà un retour auquel on ne s'attendait pas forcément ! Quasiment un an jour pour jour après la sortie de son album Rare, dont elle était venue faire la promotion dans les studios de Virgin Radio, Selena Gomez est de retour sur le devant de la scène. Dévoilé le 15 janvier dernier sur Youtube, le clip du titre De Una Vez cumule déjà, à l'heure où nous publions cet article, plus de 27 millions de vues. Un joli score qui démontre, une fois de plus, l'engouement qui ne cesse de croître autour de la jeune américaine dévoilée grâce à son rôle dans Les Sorciers de Waverly Place. Et il faut dire qu'en dévoilant une chanson en espagnol, la langue de ses origines mexicaines, la chanteuse a littéralement créé un événement auprès de sa communauté de fans. On vous laisse jeter un coup d'oeil au clip.

"Je sentais qu’il fallait que ça arrive maintenant. Je voulais donc chanter une chanson douce en langue espagnole" confiait Selena Gomez à Zane Lowe à l'occasion de la sortie de De Una Vez. Portée par cette ballade entêtante, la star se confie, une fois de plus, sur le processus de guérison après une rupture amoureuse. Vêtue d'une robe colorée et parée de fleurs dans les cheveux, elle apparaît totalement resplendissante dans diverses situations. Seul point commun ? Son coeur, qu'elle a décidé d'imager à travers une broche scintillante qui s'éclaire au gré de ses émotions. Un joli retour pour celle qui devrait dévoiler un autre titre en espagnol, Baila Conmigo, dans les semaines à venir, ainsi qu'un album entier dans le courant de l'année 2021. On a hâte !