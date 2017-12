Selena Gomez confirme la sortie de son nouvel album pour 2018

Ça fait plusieurs fois qu'elle le répète, Selena Gomez a promis que son nouvel album serait bientôt disponible. En 2017, la pop star a fait des étincelles dans les charts grâce à de nouveaux singles : d'abord le tube "It Ain't Me" avec Kygo, puis "Bad Liar" et "Fetish" et enfin sa récente collaboration "Wolves" avec Marshmello. Ses fans n'attendaient plus qu'un petit signe pour savoir quand l'album allait arriver ! Et ce signe vient justement d'arriver... Via son compte Instagram, Selena Gomez a posté une image d'elle-même en studio d'enregistrement avec une légende très intéressante... qui confirme que son prochain album sortira en 2018.

Currently. Until the next year. Here’s where I’ll be. Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 10 Déc. 2017 à 14h28 PST

"En ce moment. Jusqu'à l'année prochaine. Voilà où je serai." a déclaré Selena Gomez sur les réseaux sociaux. Le public en est donc sûr à 100%, la chanteuse américaine travaille d'arrache-pied sur de nouvelles chansons et on imagine qu'en l'espace de douze mois en 2018, elle aura largement le temps de terminer et sortir ce projet encore mystérieux. Vivement l'année prochaine ! En attendant d'avoir de ses nouvelles, on se mate le clip sensuel et sombre de "Wolves" en duo avec Marshmello.