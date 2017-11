Selena Gomez, Camila Cabello, Kelly Clarkson... Honorées par Billboard Women In Music

Sans elles, l'industrie du disque ne serait pas la même. Vous le saviez déjà, Selena Gomez a été désignée femme de l'année 2017 par Billboard. Et c'est le 30 novembre prochain à Los Angeles, lors de la soirée Billboard Women in Music qui met à l'honneur les artistes féminines, que l'interprète de "Hands To Myself" recevra sa précieuse récompense. Avant elle, d'autres femmes comme Lady Gaga, Taylor Swift, Pink, Beyoncé, Katy Perry ou Madonna l'année dernière (voir son discours ci-dessous) ont reçu le 'Woman of the Year' award. Mais Selena Gomez ne sera pas la seule à obtenir un prix lors de cette soirée mondaine ! En effet, Camila Cabello, Kelly Clarkson et Kehlani seront elles aussi honorées par Billboard.

Pendant que Kelly Clarkson repartira avec le 'Powerhouse' award pour l'ensemble de sa carrière, Camila Cabello aura elle l'honneur de récupérer le 'Breakthrough Artist' award alors qu'elle a lancé sa carrière en solo il y a quelques mois seulement. Décidément, ça lui a plutôt réussi de quitter les Fifth Harmony ! Enfin, Kehlani recevra le 'Rule Breaker' award lors de l'événement qui se déroulera au Ray Dolby Ballroom. Chacune à leur façon, Selena Gomez, Camila Cabello, Kelly Clarkson et Kehlani ont influencé la musique ces dernières années et c'est bien cela le but de la soirée Billboard Women In Music : mettre en valeur les figures féminines dans l'industrie du disque. On ne sait pas encore si Selena Gomez chantera sur scène, mais on ne serait pas contre un live de son nouveau single avec Marshmello : "Wolves".