Il y a quelques jours, Charli XCX a fait sensation avec le clip de son nouveau single "Boys", dans lequel elle inverse les rôles habituels et se permet une objectification sexuelle des hommes. Les personnalités masculines ont été nombreuses à bien vouloir se prêter à ce jeu devant la caméra : Joe Jonas, Diplo, Charlie Puth, Riz Ahmed, Khalid, MNEK, Mac DeMarco, G-Eazy, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Brendan Urie, Flume, Jay Park, Cameron Dallas, Mark Ronson... Ça fait pas mal de testostérone ! Et à l'occasion d'un question/réponse avec ses fans sur Twitter, Charli XCX a révélé avec quelles personnalités elle souhaiterait faire un remake 100% féminin de "Boys". Découvrez tout ça !

cupcakke,mo,dua,tove,camila,brooke,alma,sky,rita,grimes,starrah,zara,kyary, selena,carly,kylie, SO MANY MORE THERES ONLY 140 CHARACTERS AHH https://t.co/oWOmn4FTPm — CHARLI XCX (@charli_xcx) 29 juillet 2017

Chez Virgin Radio, on ne serait pas contre une "Girls" version de "Boys" ! Si cela devait se produire, Charli XCX sait en tout cas quelles amies elle inviterait pour le clip : la rappeuse du moment Cupcakke, notre Danoise préférée MØ, Dua Lipa qui a sorti récemment le génial "New Rules", Tove Lo, Camila Cabello qui s'est émancipée depuis son départ des Fifth Harmony, Brooke Candy, Alma, Sky Ferreira, Rita Ora, Grimes, Starrah, notre chouchou Zara Larsson, Kyary Pamyu Pamyu, la pop star Selena Gomez, l'incroyable Carlye Rae Jepsen, Kylie (Mingoue ou Jenner ?!?) et plein d'autres. On valide dans tous les cas ces personnalités-là et il n'y a plus qu'à espérer que ça se produise.