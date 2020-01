Selena Gomez bientôt numéro un avec Rare ?

Le 10 janvier dernier, Selena Gomez dévoilait son nouvel album - Rare. Après des semaines d'absence, la chanteuse est de retour dans les charts - plus forte que jamais ! Rare est un album plein d'hymne pop mais qui, aussi, montre la vulnérabilité de la jeune femme. Et visiblement, le public est au rendez-vous : l'album pourrait bien décrocher la première place du Top Billboard (qui, pour l'heure est occupée par Roddy Ricch​ avec Please Excuse Me).

"Le palmarès Billboard 200 classe les albums les plus populaires de la semaine en fonction de la consommation multi-métrique, qui comprend les ventes d'albums traditionnels, les albums équivalents aux pistes (TEA) et les albums équivalents en streaming (SEA)", rappelle le magazine. Pour savoir si Selena Gomez a décroché la première place, rendez-vous le 19 janvier prochain !