Selena Gomez bientôt de retour avec un nouvel album ?

Il y a quelques jours, les 185 millions de followers de Selena Gomez ont reçu une belle surprise de la part de leur idole ! Moins présente qu'habituellement sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a tout de même tenu à partager une vidéo exclusive dans laquelle elle a expliqué les raisons de ce petit éloignement. "Je voulais prendre le temps de vous faire un petit message car je n’ai pas beaucoup posté" affirme t-elle avant de continuer en disant "Je voulais juste vous faire savoir que je vous aime les gars et que vous me manquez". Des mots qui ont tout de suite interpellé ses nombreux fans, très inquiets de la santé mentale de l'interprète de We Don't Talk Anymore.

Si Selena Gomez semble se porter à merveille, elle aurait préféré rester discrète durant la période de confinement : "Je pense qu’au début de cette année, avec tout ce qu’il s'est passé, ça me semblait un peu insensible de publier des choses qui peuvent être un peu… joyeuses ou festives". Néanmoins, l'artiste américaine jure qu'elle portera davantage d'attention à ses fans dans les mois qui viennent. Si elle n'avoue pas clairement qu'elle travaille sur un nouvel album, cette dernière précise toutefois qu'elle a des "choses excitantes à venir" qu'elle dit avoir "hâte de partager avec tous". Une bonne nouvelle pour les fans de l'artiste qui, quelques mois seulement après la sortie de Rare, son dernier album, ont déjà hâte de la retrouver.