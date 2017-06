Il y a quelques mois, alors qu'elle accordait une longue interview au Vogue américain, Selena Gomez expliquait avoir hâte qu'on l'oublie. Pourtant la voilà déjà de retour avec de nouvelles musiques, d'abord It Ain't Me avec Kygo puis avec Bad Liar. Cette dernière pourrait d'ailleurs être le tout premier single d'un nouvel album à paraître. Le clip de cette chanson, qui sample la ligne de basse du Psycho Killer des Talking Heads, vient d'être dévoilé et l'on y retrouve Selena Gomez plongée dans les 70's. Originalité du clip : c'est la chanteuse qui joue chacun des quatre personnages principaux.

Pas étonnant que le réalisateur Jesse Peretz ait choisi de mettre en scène Selena Gomez dans les années 70 alors que la chanson qu'elle sample est sortie en 1977. Pour le reste, Selena Gomez est de tous les plans, jouant tour à tour une jeune lycéenne, son père professeur, la coach de sport dont ils s’amourachent tous les deux ainsi que la mère de famille. Le retour sur le devant de la scène de Selena Gomez se confirme à la fin de cette vidéo, l'artiste y annonce la sortie d'un nouveau single, intitulé Fetish, pour bientôt. Le successeur de Revival pourrait donc arriver plus tôt que prévu dans les bacs.