Selena Gomez : Bad Liar, la chanteuse dévoile un nouveau single

Selena Gomez était sur le point de dévoiler de nouvelles chansons et comme espéré, la chanteuse a dévoilé un tout nouveau single qu'elle a savamment teasé toute la semaine. Bad Liar marque donc le retour de l'artiste en solo après son apparition sur les titres It Ain't Me de Kygo et Trust Nobody de Cashmere Cat. Bad Liar n'est pas un bangerz mais elle s'inscrit dans la jolie lignée de son dernier album, Revival. Ce qui donne une chanson chill avec des accents très sexy ! Bad Liar n'est officiellement rattachée à aucun projet de la chanteuse, et s'annonce pour le moment comme un single à part.

Les paroles de Bad Liar sont signées Justin Tranter et Julia Michael, le duo de songrwiters préférés de Selena Gomez qui était déjà à l'oeuvre sur de nombreux titres de Revival. Côté mélodie, les connaisseurs auront reconnue les notes du Psycho Killer de Talking Heads. Un hommage totalement assumé par la production, qui se paye le luxe d'avoir reçu la permission de David Byrne lui-même ! L'ancien leader du groupe culte aurait confié avoir beaucoup aimé la chanson de Selena Gomez. Cela tombe bien, nous aussi !