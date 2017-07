A l'occasion de la sortie de leur deuxième album, Something To Tell You, Haim était dans les studio de la radio BBC1 pour une session d'enregistrement. Le trio a proposé une version live de son tout nouveau single, Want You Back, mais surtout une reprise de Selena Gomez. C'est le titre Bad Liar qui a été revisité par les trois sœurs dans une version plutôt fidèle à l'originale. Mais pour une fois ce n'est pas Danielle qui est au chant mais Alana. En faisant appel à la petit voix fluette de la plus jeune des sœurs Haim, le trio fait un clin d’œil à ceux qui reprochent à Selena Gomez de chuchoter plus que de chanter. Pour l'occasion Danielle Haim a troqué sa guitare pour des percussions improvisées sur de la vaisselle !

Haim et Selena Gomez se connaissent bien puisqu'elles évoluent dans le même cercle d'amies depuis quelques années. Le groupe et la chanteuse se sont en effet fréquentées à maintes reprises au sein du Girl Squad de Taylor Swift. Pour le moment Selena Gomez n'a pas réagi à cette reprise de Bad Liar, la chanteuse étant bien occupée avec la promotion de son nouveau single, Fetish, qui sera dévoilé ce jeudi 13 juillet. Haim ont elle aussi fort à faire avec la promo de Something To Tell You, les trois sœurs sont à l'affiche de nombreux festivals cet été et entameront très bientôt une tournée aux Etats-Unis.