Selena Gomez aurait-elle trouvé l'amour ?

A tout juste 26 ans, et après une histoire d'amour tumultueuse et en dents de scie avec Justin Bieber, on pensait que la belle mettrait du temps à s'en remettre. D'autant que son ex va bientôt se marier et ça... eh bien, c'est dur ! Pourtant, le 22 Juillet alors qu'elle fêtait son anniversaire en grande pompe, la chanteuse aurait été vu au bras d'un homme. Elle qui cherchait l'homme idéal, l'aurait-elle finalement trouvé ?

Après sa séparation avec Justin et la nouvelle de ses fiançailles, Selena ne se décourage pas et semble portait un intérêt à la reconquête de la gente masculine. Et quelle plus belle occasion que son anniversaire ! Célébré sur un yacht -whaaat?!, en Californie, la jeune femme s'est fait plaisir et a invité tous ses amis et aurait été alors aperçue en compagnie d'un charmant jeune homme, plus âgée qu'elle. Le thème de la soirée prêtait au rapprochement. En effet, Selena Gomez a opté pour une ambiance italienne et parmi les convives, habillés sur leur 31, Sam Lopez, Connar Franklin, Raquelle Stevens, etc. Mais qui est l'heureux élu ? Ah ! Un producteur de films, trentenaire et italien de surcroît, du nom d'Andrea Iervolino. Il ne fallait pas grand chose pour les rumeurs à leur sujet pleuvent comme une pluie battante. On les voit déjà couple !

A priori ce n'est pas la première apparition du mystérieux garçon auprès de la chanteuse. Les deux tourtereaux auraient aperçu ensemble à Rome, il y a quelques semaines déjà. Rien n'a encore été confirmé par les intéressés mais il faut avouer que l'homme d'affaires/producteur et l'interprète de formerait un très beau couple. En recherche de l'homme idéal, Selena souhaitait trouver un homme mature, intelligent, discret et qui comprenne son travail. Ce pourrait-il qu'Andrea Iervolino soit l'homme parfait au yeux de la jolie brune ? C'est tout qu'on lui souhaite !