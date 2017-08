Selena Gomez, Ariana Grande, Miley Cyrus et Demi Lovato : Le quatuor unique de la pop américaine 

Les spécialistes de la pop américaine les appelle "ex act" soient des jeunes femmes qui ont commencé leur carrière sur le petit écran en tant qu'actrice et qui ont fini par quitté la lucarne pour se lancer dans une carrière musicale. Les plus populaires du moment s'appellent Selena Gomez, Ariana Grande, Miley Cyrus et Demi Lovato. Sur le papier Selena Gomez est la plus populaire des ex act, avec 124 millions de followers sur Instagram, ce qui fait d'elle le compte le plus suivi (hormis celui d'Instagram) ! Elle est suivie en 2ème position par Ariana Grande qui compte 111 millions d'abonnés. Dans le top 20, on trouve également Miley Cyrus en 16ème position (69 millions de followers) et Demi Lovato à la 20ème position (59 millions d'abonnés). Alors comment domine-t-on le réseau social le plus puissant du moment (après Facebook mais devant Twitter et Snapchat) alors qu'on est loin derrière les ventes d'une Rihanna ou d'une Taylor Swift ?

La réponse se trouve du côté de l'endroit où tout a commencé pour ces graines de star : le petit écran. Miley Cyrus, Selena Gomez, Ariana Grande et Demi Lovato partagent de nombreux points communs mais d'abord celui-ci. Le public américain a fait leur connaissance il y a moins de dix ans alors qu'elles n'étaient que de toutes jeunes filles. Miley Cyrus a ainsi longtemps été associée à Hannah Montana (Disney Channel) qu'elle a interprété de 14 à 19 ans, Selena Gomez était la star des Sorciers de Waverly Palace (Disney Channel) de 15 à 19 ans, Demi Lovato était au cœur de la série Sonny (Disney Channel) de 16 à 18 ans tandis que Ariana Grande a été la rouquine Cat Valentine de Victorious de 16 à 20 ans. Les trois premières se sont d'ailleurs régulièrement croisé sur les plateaux de leurs différentes séries ou lors d'événements organisés par Disney. Avant de découvrir leurs albums, les ados et jeunes filles, qui composent largement leur fanbases, les ont d'abord vu grandir à la télévision. Un rapport dans la régularité s'est donc établi, créant une vrai fausse proximité qui a donné à des millions de fans l'envie de connaitre ces actrices au delà de leur show, en particulier quand ceux si se sont terminés.

Des acteurs chanteurs, ayant commencé très jeunes, il y en a toujours eu aux Etats-Unis. Mais aucun ne sont autant suivi sur les réseaux sociaux et ne suscitent autant de batailles de fan base que nos quatre ex act. Smilers, Arianators, Selenators et Lovatics se livrent en effet régulièrement à des disputes sur les réseaux sociaux pour déterminer qui est la plus iconique des quatre stars, qui est la meilleure chanteuse, qui est la plus belle, qui a la meilleure fanbase et ainsi de suite. Mais si on s'intéresse à l'aspect musical de leur carrière, on remarque qu'elles sont différentes et que certaines tirent leurs épingles du jeu. Ariana Grande s'annonce comme la plus prometteuse selon ses pairs puisqu'elle cumule 4 nominations au Grammy Awards, Demi Lovato et Miley Cyrus ont reçu une nomination chacune alors que Selena Gomez n'en a eu qu'un seule. Côté vente elles ont toute eu des albums classé n°1 dans leur carrière même si là aussi c'est Ariana Grande qui s'en sort le mieux, la chanteuse est l'une des meilleures vendeuses d'albums aux Etats-Unis en 2017 alors que son dernier album date d'il y a plus d'un an.

Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato et Ariana Grande pourraient très bientôt s'affronter dans les charts. Miley Cyrus sortira d'ici la fin de l'année son sixième album solo et au vu du premier single dévoilé, Malibu, on peut s'attendre à un retour aux premières amours de la chanteuse avec des chansons plus douces et l'abandon des bangerz de sa grande époque. Demi Lovato prépare quant à elle le successeur de Confident mais son dernier single, Sorry Not Sorry, sent un peu la recette usée. Pas certain que la jeune femme décroche à nouveau une nomination aux Grammy Awards même si elle fait un joli pied de nez aux haterz en tout genre. Quant à Selena Gomez , elle semble prendre un virage plus arty avec ses deux dernière chansons (Bad Liar et Fetish). Mais après le joli succès de Revival, la star arrivera-t-elle à revenir au top et surtout à assurer une tournée de bout en bout ? L'annulation du Revival Tour il y a un an est venu rappeler que la pression est toujours plus forte sur les jeunes artistes, d'autant plus quand elle sont des femmes. Ariana Grande, qui n'a pas de projet sur le feu pour le moment si ce n'est la fin du Dangerous Woman Tour, qu'elle a vaillamment repris quelques jours après l'attentat de Manchester. Le quart de siècle est là pour ces quatre là et on a pas fini d'entendre parler d'elles...