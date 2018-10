Selena Gomez annonce une détox des réseaux sociaux

Tout va bien pour Selena Gomez. La jeune chanteuse est au sommet des charts grâce au dernier morceau publié par l'immense DJ Snake, Taki Taki et surtout, elle enchaîne les collaborations (notamment avec Puma). Oui, tout est rose (ou presque) pour l'artiste qui peut se vanter -en plus- d'être la star la plus suivie sur Instagram. Mais justement, trop de réseaux tue les réseaux. Ainsi, il y a une semaine, Selena Gomez a annoncé vouloir faire une pause et s'éloigner des réseaux sociaux et de la négativité qu'ils entraînent.

"Mise à jour* : je vais m'éloigner des réseaux sociaux", a t-elle écrit. "Encore. Bien que je sois reconnaissante de la voix que peuvent nous donner les réseaux sociaux, je suis tout aussi reconnaissante de pouvoir m'en éloigner pour mieux vivre dans le présent et profiter des moments qui me sont offerts. Souvenez-vous simplement que les commentaires négatifs peuvent faire du mal aux autres, clairement". Que les fans se rassurent, Selena Gomez ne prend du recul que pour mieux revenir. Elle n'est d'ailleurs pas la seule : Ed Sheeran avait, lui aussi, pris une petite pause après la folie engendrée par Multiply.

*Avant d'écrire ce message, Selena Gomez s'était contentée de commenter : "Mood, lol. Je me regardais dans le miroir comme une idiote".