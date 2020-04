Selena Gomez annonce la version Deluxe de Rare

Sorti en janvier dernier, Rare est probablement l'album le plus personnel de Selena Gomez. Avec Lose You To Love Me par exemple, la jeune artiste s'est dévoilée comme jamais, partageant ses facettes les plus sombres avec son public. Mais, ce n'est pas tout ! Porté par des morceaux tels que Rare (morceau éponyme), l'opus s'est placé parmi les incontournables de 2020. La bonne nouvelle pour les fans, c'est que Selena Gomez prévoit d'offrir une version Deluxe.

"Beaucoup d'entre vous savent que j'avais hâte de dévoiler un morceau intitulé Boyfriend. C'est une chanson joyeuse qui évoque le fait de tomber amoureux en sachant qu'on a seulement besoin de soi-même pour être heureux", a t-elle annoncé à ses fans. Ce morceau sera (évidemment) disponible sur la version Deluxe. Investie dans la lutte contre le CoronaVirus, Selena Gomez en a profité pour annoncer que pour chaque achat sur son "store", elle reverserait des bénéfices au COVID-19 Relief Fund : "On l'a écrite bien avant cette crise mais dans le contexte actuel, je veux que vous sachiez que Boyfriend n'est plus sur ma liste des priorité. Comme le reste du monde, je prie pour l'unité et la convalescence pendant cette pandémie".

Sur cette version, l'on retrouvera également deux autre morceaux : She et Souvenir. Elle est attendue pour le 9 avril prochain.