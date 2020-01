Selena Gomez, Alicia Keys, Tim Dup... Top 5 des titres à ne pas manquer cette semaine !

L'année commence bien ! La crème des artistes français et internationaux nous a réservé quelques bonnes surprise pour ce début 2020. D'Alicia Keys en passant par Selena Gomez, place aux titres à ne pas manquer.

Selena Gomez - Rare

ENFIN ! Ce 10 janvier marque la sortie du nouvel album de Selena Gomez. Après avoir dévoilé le poignant Lose You To Love Me, la star publie aujourd'hui son opus le plus personnel. Côté titres, on vous invite à découvrir Rare, chanson éponyme.

Alicia Keys - Underdog

Alicia Keys avait teasé son retour, c'est maintenant chose faite : le clip de Underdog a été dévoilé hier et si vous ne l'avez pas encore vu, on vous encourage à le faire. En tout cas, elle n'a rien perdu de sa superbe.

Tim Dup - Une Autre Histoire d'Amour

Tim Dup continue de promouvoir la sortie de son nouvel album : découvrez Une Autre Histoire d'Amour !

Madame Monsieur ft. Jérémy Frérot - Comme un voleur

Quand Madame Monsieur et Jérémy frérot unissent leurs forces, ça donne ça !

Sia - Original

Habituée aux bandes-originales de film, Sia réitère avec Original - à découvrir avec le film Dolittle.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de musique !