Selena Gomez n'est plus la reine des réseaux sociaux ! 

Reine des réseaux sociaux, la chanteuse connait un véritable déclin concernant sa fan base sur les réseaux sociaux. Eh oui, la belle a semble-t-il perdu 1 million d'abonnés. Et ça fait mal !

Alors qu'elle fête tout juste ses 26 ans, Selena Gomez n'était sans doute pas prête à affronter la tempête qui vient de lui tomber dessus. En l'espace que quelques jours, la brunette est passée de 56 millions d'abonnés Twitter à 55 millions. Oui bon, vu sous cet angle, ce n'est pas si flagrant me diriez-vous... Mais tout de même, 1 million reste 1 million. Une perte astronomique. Une perte d'abonnés assez commune finalement puisqu'elle n'est pas la seule à avoir subi le courroux de ses fans. En témoigne le compte de Demi Lovato qui a perdu des milliers de followers, elle aussi. Et on ne parle pas de Justin Bieber ou Beyoncé... Tous dans le même bateau ! Pourtant, selon The New York Times, il s'agirait plus d'une purge orchestrée par Twitter -dans le but de nettoyer le réseau des faux comptes, que par un abandon volontaire des fans. Une explication tout à fait plausible. Mais ce n'est pas bien grave, Selena... Les vrais restent toujours, comme on dit.

A défaut d'avoir gagné des followers, peut être finira-t-elle par trouver le grand amour ! Et c'est bien tout ce qu'on lui souhaite.