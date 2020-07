Selena Gomez a 28 ans, retour sur ses plus grands tubes (VIDEOS)

Elle est la définition même du "rêve américain" ! Alors qu'elle fête aujourd'hui ses 28 ans, Selena Gomez peut déjà se vanter d'avoir une longue et fructueuse carrière derrière elle. Marquée par ses débuts d'enfant star pour les studios Disney, la jeune femme originaire de Grand Prairie au Texas va rapidement entamer des projets en tant que chanteuse. Une décision qu'elle ne regrettera pas puisque, entre ses albums solo et ceux avec son groupe Selena Gomez & The Scenes, la chanteuse cumule déjà six opus sur le marché, dont la plupart ont rencontré un beau succès.

Très présente sur les réseaux sociaux - et notamment sur Instagram où elle figure parmi les personnalités les plus suivies au monde - Selena Gomez n'hésite pas à partager ses déboires. Rupture amoureuse, greffe de rein ou dépression, l'interprète de Taki Taki (son tube le plus streamé sur Spotify) n'hésite pas à parler de sujets tabous. Une proximité et un talent certain qui en font aujourd'hui l'une des chanteuses pop les plus populaires de sa génération. A l'occasion de son 28ème anniversaire, Virgin Radio a voulu lui rendre hommage en partageant cinq tubes qui ont marqué sa carrière.