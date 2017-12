Selena Gomez, Calvin Harris, Harry Styles... les 100 meilleures chansons de 2017 selon Billboard 

Les classements de fin d'année se suivent et ne se ressemblent pas. Au tour du prestigieux Billboard de dévoiler ce qu'il considère avoir été les 100 meilleures chansons de 2017. Les journalistes de la rédaction du magazine et du site se sont concertés pour dresser cette liste qui n'a pas manqué de nous surprendre. Si la présence de Kendrick Lamar, Lorde, Cardi B, Khalid, Dua Lipa ou encore Frank Ocean semblait évidente, la chanson qui trône au sommet du classement n'était pas du tout celle à laquelle on aurait pu s'attendre. C'est en effet Bad Liar de Selena Gomez qui est n°1 pour Billboard. Si le magazine reconnait que la chanson n'a pas rencontré un vif succès dans les charts, il considère néanmoins que "Bad Liar était la chanson la plus intéressante et la plus appréciable de top 40 à la radio cette année, un petit moment étrange de mélodie frustrante et de romance imparfaite qui devrait prouver que l'on est à un moment majeur de la carrière de plus en plus fascinante de Selena Gomez".

Le soutien de Billboard à l'égard de Selena Gomez semble inconditionnel, il y a quelques semaines elle était ainsi désignée femme de l'année par le magazine. Si la jeune femme a été sous tous les fronts en 2017 en tant que productrice de la série à succès 13 Reasons Why et interprète du tube It Ain't Me, tout en recevant une greffe de rein cruciale dans sa lutte contre le lupus, musicalement difficile de dire qu'elle se soit démarquée plus qu'une autre cette année. Dans une année morose pour la pop mainstream, en sacrant Bad Liar meilleure chanson de l'année Billboard ne fait que renforcer le sentiment en demi teinte éprouvé sur la musique en 2017.