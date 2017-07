Si Charlie Puth révélait il y a peu qu'il y avait certains côtés de la célébrité qu'il n'aimait, il appréciera sans doute cette nouvelle ! See You Again, la chanson qu'il interprète en duo avec Wiz Khalifa, est officiellement la vidéo la plus vue sur Youtube. Le clip a, en effet, été vu 2 895 724 762 de fois (pour les allergiques aux chiffres, c'est 2 milliards 895 millions et des poussières). Un nombre vertigineux qui permet à la bande originale de Fast and Furious 7 datant de 2015, de supplanter le Gangnam Style de Psy sorti il y a 4 ans, qui lui totalise 2 894 530 818, soit seulement quelques milliers de vues en moins.

Pour autant, le bonheur risque d'être de courte durée pour les chanteurs puisque une tornade nommée Luis Fonzi menace de leur souffler la première place du podium. Depuis sa sortie en janvier dernier, Despacito a déjà comptabilisé 2 484 099 412 vues et les chiffres augmentent de jour en jour ! La vidéo qui nous a apporté l'été avant l'heure est visionnée quotidiennement près de 25 millions de fois. Autant dire qu'avec ses trois millions de vues par jour, See You Again ne devrait pas rester en tête du classement très longtemps. Mais Charlie Puth pourra toujours se consoler avec Attention, son dernier single, dont le clip a été visionné, depuis avril 2017, près de 220 millions de fois !