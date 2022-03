Se marier dans le carrosse de Cendrillon, c'est possible grâce à Disneyland Paris

On nous le répète depuis des années, la vie, ce n'est pas un Disney. On ne va pas se mentir, les contes avec lesquels nous avons grandi ne sont pas (toujours) représentatifs de la vie réelle mais, s'il y a une chose que l'on garderait bien, ce sont les mariages - aussi magiques que féériques. Eh bien justement, sachez que les mariages de princesses ne sont pas uniquement réservés aux contes de fées. Le parc d'attractions Disneyland paris propose désormais une large sélection pour les futurs mariages.

Avec « Disney Fairy Tale Weddings », le parc se propose de vous assister et ce, quel que soit votre projet : demande en mariage, mariage, renouvellement de voeux... vous avez l'embarras du choix ! « Il n'y a pas d'endroit plus romantique au monde que Paris, ville de l'amour. Et il n'y a pas d'endroit plus enchanteur que Disneyland Paris. Leur union magique vous offre le cadre parfait pour célébrer votre mariage, vos fiançailles ou le renouvellement de vos vœux d'une façon inoubliable. Une célébration dans un cadre intime ? Un fastueux banquet de fête ? Nous sommes à l'écoute de vos moindres souhaits : devenez les étoiles de votre propre conte de fées », lit-on sur le site officiel du parc.

Et pour sa saison 2022, le parc a mis les petits plats dans les grands en mettant à disposition (à la location, évidemment) le magnifique carrosse de Cendrillon (fabriqué à la main, le véhicule est orné de 13 000 cristaux Swarovski et 2 000 feuilles d'or, rien que ça). Deux formules (à retrouver sur le site) sont ainsi proposées aux mariés... de quoi s'inspirer !