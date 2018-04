Scarlett Johansson et Pete Yorn se retrouvent sur Bad Dreams

Si vous connaissez Scarlett Johansson pour ses talents d’actrice, vous la connaissez peut-être un peu moins en tant que chanteuse. Elle est d'ailleurs à l'affiche en ce moment du dernier Marvel, Avengers ! En 2009, Scarlett Johansson s’associait avec Pete Yorn pour enregistrer un premier album, Break Up. Un album inspiré des duos cultes de Serge Gainsbourg et BB. Scarlett a une super voix, douce, très féminine et envoutante, un brin sensuelle. Et donc 9 ans plus tard, les deux se retrouvent pour un nouvel EP, Apart, qui sortira le 1er juin. Et en attendant, Scarlett Johansson et Pete Yorn ont dévoilé un premier single et son clip, Bad Dreams !

Le clip vous emmène dans une balade avec Scarlett Johansson et Pete Yorn dans une voiture dans la nuit. Le son Bad Dreams est très enivrant, qui se mêle parfaitement avec un clip aux effets visuels flous et troublants. On parlait de la séparation d’un couple avec le premier album Break Up, on parle post rupture avec le prochain, Apart. On aime !