Alors qu'un jeune homme a partagé une photo de sa grand-mère Géraldine à 22 ans sur Internet, le buzz que cette image a provoqué est tout simplement incroyable. En même temps, on doit bien avouer que la ressemblance est frappante ! Même l'actrice en personne a été choquée de voir ça et elle en a profité pour faire une vidéo qui devrait faire des heureux.

En effet, l'actrice a tout simplement invité Géraldine à venir voir son nouveau film Rough Night en sa compagnie, en prenant en charge tous ses frais. Reste à savoir si la fameuse grand-même va le faire, mais selon les membres de sa famille, elle est partante ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était saoule sur la photo et que de fait, Scarlett Johansson veut à présent boire un verre avec elle, histoire de vérifier si c'était vrai ! Une bien chouette histoire qui va vous mettre du baume au cœur pour ce week-end, on l'espère !