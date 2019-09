Sauvés par le Gong de retour et le secret d'une bonne journée dans les News du Virgin Tonic !

Comme tous les jours, il est temps de se pencher sur les News WTF qui ont marqué le Virgin Tonic. Mais avant de parler des catacombes ou même de Sauvés Par Le Gong, retour sur les gagnants du loyer ! Vous le savez, cette semaine, Camille Combal et toute l'équipe vous offrent non pas un mois mais un an de loyer. Résultat, Samantha, Faïza et Nathan sont repartis avec leur chèque !

Félicitations aux Gagnants !

Sauvés Par le Gong revient !

Dans l'actualité, place à la série culte Sauvés Par le Gong. Tenez-vous bien, le show devrait faire son grand retour sur la plateforme de streaming de NBC - avec les acteurs d'origine !

Comment bien passer une bonne journée

Aussi, on a le secret pour passer une bonne journée. Pas de spoiler mais sachez qu'il faut privilégier son sommeil !

Retour vers 2004

Enfin, retour en 2004 - à l'époque où un cinéma était découvert dans les catacombes de Paris... une histoire aussi passionnante que frémissante !

