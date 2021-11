Sarah Jessica Parker en couverture de Vogue pour la sortie du reboot de Sex And The City (PHOTOS)

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO fera son grand retour dans une toute nouvelle saison dès le mois de décembre prochain. Pour l'occasion, comme l'ont confirmé les premières images du tournage, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En vérité, tout le casting devrait même être de retour. Malheureusement, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure. Un crève-cœur pour les fanatiques du programme qui pourront toujours se rabattre sur ceux qui ont accepté le retour de leur personnage comme… Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw !

Visiblement ravie de retrouver son rôle de Carrie Bradshaw dans And Just Like That, l'actrice américaine s'est vue offrir la couverture de Vogue aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2021. Un véritable honneur pour cette dernière qui signe ainsi sa première couverture du magazine en quasiment dix ans. Elle était toutefois déjà apparue à de nombreuses reprises en première page du média. On la retrouve ainsi absolument resplendissante dans une robe signée Dolce & Gabbana mais aussi au travers d'un shooting complet où elle n'hésite pas à arborer un chapeau en plumes d'autruche ou encore une tenue du créateur Alexander McQueen, qu'elle a toujours particulièrement affectionné. En parallèle, celle que l'on retrouvera dans quelques semaines a également abordé le sujet de la diversité dans ce nouveau projet tout en n'oubliant pas de rendre hommage à Willie Garson, décédé à l'âge de 57 ans des suites d'un cancer. Un entretien que la star a souhaité très honnête et durant lequel aucun sujet ne semblait tabou. Pour retrouver l'intégralité de l'interview, cliquez ICI.