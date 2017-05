San Marina : Devenez Testeurs de Shoes avec Virgin Radio !

C’est un peu le job de rêve que vous propose San Marina avec Virgin Radio, Testeurs de Shoes ! Pour tester la nouvelle collection Printemps-Eté 2017, San Marina lance la seconde édition de son grand casting « Testeurs de Shoes ». Les grands élus deviendront testeurs de chaussures pour une journée et ils seront chouchoutés par San Marina ! Plusieurs profils sont recherchés, foncez sur la Page Facebook de San Marina pour tous les découvrir !

Vous avez jusqu’au 12 mai pour tenter votre chance les amis, venez vous la kiffer toute une journée à Paris en devenant « Testeurs de Shoes » avec San Marina et Virgin Radio ! C’est ouvert aux filles et aux mecs alors n’hésitez plus !