La rivalité entre Apple et Samsung n'est pas nouvelle, bien au contraire. Depuis des années, les deux géants s'affrontent sur le marché très concurrentiel des smartphones et visiblement, la sortie de l'iPhone X n'a absolument pas découragé la marque coréenne ! Dans sa dernière pub, Samsung s'attaque directement à Apple, histoire de démonter point par point l'iPhone. L'idée ? Montrer ses failles comme par exemple, sa non résistance à l'eau.

Cette publicité met en scène un couple dont les préférences sont vite affichées : lui, il est fan d'Apple et elle, c'est une inconditionnelle de Samsung. Après avoir testé tous les iPhone possibles, il finit pourtant par craquer et par acheter un Samsung Galaxy. Et là, miracle, il réalise qu'il ne reprendra plus jamais d'iPhone. Est-ce qu'Apple répondra à cette publicité ? On ne sait pas mais en tout cas, on l'espère !