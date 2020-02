Sam Smith : Un nouveau single intitulé To Die For ?

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Sam Smith ! Alors que son retour n'était pas attendu avant plusieurs mois, divers indices montreraient pourtant un projet beaucoup plus imminent. En effet, plusieurs publications Instagram provenant du chanteur lui-même et d'un mystérieux compte intitulé @todiefor_ mettraient en avant des photos et des vidéos d'un prochain hit. C'est en tout cas l'information rapportée par plusieurs médias britanniques. Après les titres Dancing with a Stranger et How Do You Sleep, ce serait donc un mystérieux projet appelé To Die For qui verrait le jour très bientôt...

Véritable superstar depuis son succès en 2012, Sam Smith est aujourd'hui ce que l'on peut appeler un gros poisson de l'industrie. Et si le jeune homme ne cesse d'enchaîner les hits, il passe également beaucoup de temps à s'engager pour l'acceptation de soi à travers des messages sur les réseaux sociaux. Un trait de son caractère plutôt nouveau même si ce sujet semble avoir toujours été cher à son cœur.