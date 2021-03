Sam Smith : son titre Dancing with a Stranger avec Normani dépasse les 3 milliards de streams 

"Atteindre les 3 milliards à tes côtés @Normani, c'est si bon. Merci d'avoir approuvé le morceau et merci à tous de l'avoir chanté avec nous x" écrivait récemment Sam Smith dans une story publiée sur son compte Instagram. Il faut dire que grâce à de tels chiffres, le chanteur britannique qui s'était récemment illustré aux côtés de Demi Lovato sur le titre I'm Ready ou encore sur Promises avec Calvin Harris, confirme son statut de star planétaire. Dévoilé en 2019, ce single va rapidement parader en tête des charts du monde entier. Écrite et composée par Sam Smith, Normani, Jimmy Napes, Mikkel S. Eriksen et Tor Hermansen, la chanson raconte les difficultés liées au fait de passer à autre chose après une relation difficile. Et justement, quoi de mieux pour tourner la page que de se remettre en selle et de... danser avec un inconnu ! C'est en tout cas ce que semble avoir fait de nombreuses personnes au son de ce titre entêtant qui s'affiche désormais comme l'un des classiques de la discographie (déjà) impressionnante de Sam Smith.

.@Normani and @SamSmith react to ‘Dancing with a Stranger’ reaching 3 BILLION streams in new Instagram story posts. pic.twitter.com/BJZEFoXrJO — Pop Crave (@PopCrave) March 4, 2021