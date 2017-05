Il a été la révélation musicale de l’année 2014. Porté par les singles « Money On My Mind » et « Stay With Me », Sam Smith a connu un succès phénoménal à la sortie de son premier album In The Lonely Hour. Records de ventes, récompenses à n’en plus finir, le chanteur britannique était devenu en quelques mois une véritable star. Mais cette folle médiatisation très soudaine avait fini par lui peser. Après avoir remporté l’Oscar et le Grammy de la meilleure chanson originale 2015 pour son titre "Writing's On The Wall", Sam Smith avait affirmé que sa prestation aux Oscars avait été le "pire moment de sa vie". Vivement critiqué sur les réseaux sociaux suite à la cérémonie, le chanteur avait décidé de changer d’air en se retirant de Twitter pendant plus d’un an. Trois ans plus tard et après un long break bien mérité, Sam Smith semble finalement prêt à revenir avec un nouvel album !

L’artiste serait actuellement en studio et travaillerait discrètement sur les titres de son deuxième opus en vue d’une publication au mois de septembre. Le Daily Star rapporte même que Sam Smith préparerait une collaboration avec le groupe électro Clean Bandit et aurait notamment composé avec Ed White (Adele, Céline Dion...). Autre nom qui pourrait figurer aux crédits de ce nouvel album, le chanteur Timbaland. Ce dernier a récemment partagé un selfie avec Sam Smith sur Instagram, légendé de la phrase : « C’était un plaisir de travailler avec cet homme ». Rien de certain pour le moment, mais la sortie d’un nouvel album cette année est, en tout cas, fortement probable. Affaire à suivre donc !