Sam Smith se confie sur son anxiété

S'il y a une chose que les artistes et célébrités connaissent bien, c'est l'anxiété : nombreux sont ceux qui se sont confiés sur le sujet - Billie Eilish ou Ed Sheeran en tête. La pression, le regard des autres, les médias, l'attention constante... difficile de toujours maintenir la tête hors de l'eau. Et récemment, Sam Smith (qui est de retour avec How Do You Sleep) a confié avoir dû gérer son stress en filmant son dernier clip : "Je commençais cette chorégraphie (Sam Smith danse dans le clip, ndlr) et mon anxiété était tellement intense. J'ai pu la contrôler et je suis bien plus détendu en ce moment mais c'était effrayant".

L'artiste explique ne pas avoir été à l'aise avec l'idée qu'on le voit danser : "Quand j'ai sorti mon premier album, j'étais tellement jeune... j'avais 20 ou 21 ans et je ne me sentais pas à l'aise sur scène. L'idée de danser ou de faire quelque chose dans ce genre aurait été bien trop à gérer pour moi". Mais depuis,l'artiste a fait du chemin et se montre bien plus confiant (surtout avec son corps) : "Je pense que j'ai ressenti une certaine liberté qui m'a poussé à être plus confiant...Je pense que se jeter dans ses peurs et ses insécurités peut vraiment aider".

"Je pense que je commence à grandir et à être plus moi-même qu'avant. Cette vidéo souffle un vent de liberté. Etre libre, se sentir libre, sans peur, c'est vraiment spécial". Sam Smith a apprivoisé son corps pour mieux affronter ses peurs. Il ne nous reste qu'une chose à faire... l'imiter !