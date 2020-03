Sam Smith repousse la sortie de son album et change le titre !

Il y a quelques jours, Sam Smith a partagé un message sur son compte Twitter dans lequel il se confie sur la sortie imminente de son nouvel album. Attendu pour le 1er mai, l'opus To Die For pourrait pourtant prendre plus de temps que prévu à arriver dans les bacs. Une information partagée directement par le chanteur : "Je veux d'abord envoyer de l'amour et de la force à tous ceux qui ont été touchés par cette situation. J'espère que vous allez tous bien pendant cette période incroyablement bizarre, bouleversante et sans précédent" commente t-il avant d'affirmer : "J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines et j'ai le sentiment que le titre de mon album et sa sortie imminente ne me conviennent pas. J'ai donc pris la décision de continuer à travailler sur l'album et de faire quelques changements et ajouts importants."

To my wonderful fans... x pic.twitter.com/ZdhCeRkH7Q — samsmith (@samsmith) March 30, 2020

Une nouvelle inattendue pour les fans du chanteur qui devront donc s'armer de patience pour enfin écouter le dernier projet de l'interprète de Dancing with a Stranger. "Je vais renommer mon album et repousser la date de sortie - ces deux éléments sont à confirmer pour le moment." conclut-il dans son communiqué de presse. Et en attendant, ses fans pourront toujours profiter des performances vocales de Sam Smith puisque ce dernier a promis qu'il interpréterait quelques titres depuis son domicile où il est désormais confiné en raison de la crise sanitaire actuelle.