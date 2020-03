Sam Smith repousse la sortie de son album !

Annulations de concerts, reports de tournées et d'albums... La pandémie mondiale actuelle est une véritable catastrophe pour l'industrie musicale et les artistes. Si certains décident d'y faire face grâce à de nouvelles manières de communiquer avec leurs fans (on pense notamment aux concerts en live sur les réseaux sociaux), d'autres préfèrent laisser tomber et attendre que la tempête passe ! C'est notamment le cas de Sam Smith qui avait prévu de faire son grand retour sur le devant de la scène avec un nouvel opus. En effet, après la sortie de son titre To Die For, le chanteur britannique devait dévoiler son album du même nom le 1er mai prochain. Un projet qu'il a préféré repousser au 5 juin en raison du climat actuel. Véritable superstar depuis son titre Latch, Sam Smith est aujourd'hui ce que l'on peut appeler un gros poisson de l'industrie. Ne reste plus qu'à attendre quelques semaines pour découvrir ce que ce dernier nous réserve... On a hâte !