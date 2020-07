Sam Smith qui reprend Fix You de Coldplay (VIDEO)

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, alors que le monde était en plein confinement, nous avions eu la chance d'interviewer Sam Smith lors d'une conférence vidéo exceptionnelle. Après avoir dévoilé le titre I'm Ready, en collaboration avec Demi Lovato, le chanteur britannique devrait en profiter pour sortir son troisième album d'ici à la fin de l'année. Des projets plein la tête pour celui qui avait avoué avoir renoué avec le plaisir de chanter durant la crise sanitaire. La preuve avec cette magnifique reprise de Fix You, de Coldplay.

"Ces dernières semaines et ces derniers mois ont été dingues pour tout le monde, et lorsque j’étais chez moi, je suis bizarrement tombé amoureux une nouvelle fois du fait de chanter. Et j’ai chanté tellement de chansons différentes, et des morceaux qui ne sont pas les miens, et j’adore cette chanson." raconte Sam Smith sur iHeart Radio. Une sorte de coup de cœur pour ce titre du groupe britannique sorti en 2005 et extrait de X&Y, leur troisième album. A écouter sans modération.