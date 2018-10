Sam Smith : Promises, le live qui rend tout sourire !

La collaboration entre Calvin Harris et Sam Smith continue de prendre aux tripes et cette fois ci c'est avec un live exceptionnel de Promises que Sam Smith nous attrape dans ses filets. Le temps de quelques minutes, le chanteur britannique livre une performance de taille sur l'un de ses derniers titres. Ou plutôt sur celui de Calvin Harris sur lequel il a posé sa voix. Le morceau est efficace et ne cesse de s'imposer dans les charts. En même temps, l'alliance entre les deux artistes est une évidence lorsqu'on entend le résultat. On ne doutait pas du succès de Promises. Actuellement en pleine tournée pour défendre son album The Thrill Of It All, Sam Smith en a profité pour faire une petite dédicace au DJ écossais. Et quelle plus belle manière de faire qu'interpréter en live ce fameux titre. Après tout avec la voix qu'il a, l'interprète de Stay With Me peut se permettre une performance de qualité. On vous laisse juger par vous même, ci-dessous.