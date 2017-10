Sam Smith dévoile Pray, un nouvel extrait de The Thrill Of It All

Il n'aura pas fallu longtemps pour que le jeune britannique soit hissé au rang de prodige de la pop. En 2014, Sam Smith bouleversait les charts et l'industrie avec un album poignant et parfaitement maîtrisé, In The Lonely Hour. Après avoir cumulé les récompenses et surtout, après avoir pris une pause bien méritée, le chanteur a fait son grand retour il y a quelques semaines avec un nouveau morceau. Too Good at Goodbyes a confirmé ce que nous savions déjà : d'abord, Sam Smith n'a rien perdu de sa superbe. Ensuite, il sait se mettre à nu et d'ouvrir au monde aussi bien qu'Adele.

Intitulé The Thrill Of It All, le nouvel opus (qui s'annonce prometteur) est attendu pour le 03 novembre prochain. Sam Smith s'est montré patient, il s'est fait discret, il a pris son temps. Et à en juger par le succès que rencontre son single, le jeu en valait la chandelle. Mais parce qu'il n'est pas le genre à se reposer sur ses lauriers, le britannique a dévoilé Pray. La soul de Sam Smith est intacte et les choeurs (flirtant avec le gospel) ne font que mettre l'accent sur le titre. Du côté des fans, ont juge que la musique de Sam Smith est "incroyablement puissante" et on a hâte d'en entendre plus. Verdict dans quelques semaines !