Sam Smith opère un retour réussi avec The Thrill of It All (critique)

Il n'aura fallu que quelques semaines à Sam Smith pour reprendre la tête des charts. On se souvient qu'à l'époque de In The Lonely Hour, Money On My Mind ou encore Stay With Me s'étaient faits une place de choix. Le défi pour Sam Smith était donc de livrer un album qui soit encore meilleur que le premier. Pour promouvoir The Thrill Of It All, il a choisi Too Good At Goodbyes - titre qui ouvre d'ailleurs ce nouvel opus. Dans ce morceau, le britannique renoue avec ce qui nous avait fait l'aimer au départ. Mais ce qui ressort surtout de ce titre, c'est sa dimension paradoxale : il ne dit pas vouloir s'ouvrir par peur d'être (de nouveau) blessé mais en livrant ainsi ses peurs, il s'ouvre tout de même un peu.

Sur cet album, on retrouve aussi Pray (déjà présenté il y a quelques semaines). Plus rythmé, il contraste ainsi avec Scars ou encore The Thrill Of It All - à retrouver plus tard sur l'album. "Je suis jeune et bête, chante t-il. Je 'ai pas toujours pris les bonnes décisions" - un peu comme nous tous, au final. On y retrouve la soul que l'on aime chez Smith. Burning, son morceau favoris, est une ballade au piano qui devrait satisfaire ceux qui le suivent depuis le départ. Coup de coeur pour Midnignt Train, morceau qui nous rappelle que parfois, il faut savoir se faire passer soi-même avan le reste - même si ça fait dire fuir à bord d'un train de minuit et tout laisser derrière soi. ("Je me choisis moi, et je sais que c'est égoïste"). Le seul featuring de l'album (No Peace ft. YEBBA) est un concentré de pop douce où les deux voix se répondent, sans se manger.

HIM est probablement le morceau le plus personnel mais le plus important de cet album. Pourquoi ? Simplement parce qu'en plus d'y affirmer son amour pour ce fameux "him", en plus d'y chanter un hymne à l'amour, il fait écho à notre (triste) actualité. Mais surtout, Sam Smith y revendique le droit d'aimer qui il veut et ce, même si c'est un homme. Et on l'en remercie.

The Thrill of It All, porte bien son nom : c'est comme si Sam Smith nous bombardait de toutes les émotions qui ont pu l'habiter pendant toutes ces années d'absence. Une fois de plus, il livre un album mélancolique mais, clairement, c'est ce qu'il sait faire de mieux. La mélancolie, Sam Smith la maîtrise depuis le premier jour et sa voix s'y prête parfaitement. Evidemment, The Thrill of it all rappelle son premier opus In The Lonely Hour. A la seule différence que cette fois, on le sent plus adulte, peut-être même plus confiant. D'ailleurs, on le voit sur la cover de l'album : Sam ne se cache plus derrière son nom ou le titre de son opus, il ne cache plus son visage non plus. Cette fois, il regarde droit vers l'avenir et c'est son visage (plus adulte, donc) qui attire l'oeil. Visuellement et musicalement, Sam Smith a grandi. Mais heureusement, celui dont les fans sont tombés amoureux est toujours là.

HIM

Burning

Midnight Train

Pray

Too Good At Goodbyes

Pari réussi pour Sam Smith qui ne s'est pas détaché de son cocktail fétiche ( à savoir, Pop, Soul et touches de Gospel). Pour rappel, le public pourra découvrir cet album en live à l'AccorHotels Arena en avril 2018.