The Thrill of It All est sorti u début du mois de novembre et en quelques semaines seulement, il a fait son effet. Sam Smith n'a pas déçu, prouvant qu'il n'est pas l'artiste d'un seul tube ou alors, d'un seul album. Pour The Thrill of it All, l'artiste a pris son temps et cette maturité acquise avec l'expérience, on la ressent dans ses titres. Et en parlant de titres, il a enfin choisi quel single succèderait à Too Good At Goodbyes. Oubliez l'ambiance mélancolique du premier clip, Sam Smith vous emmène cette fois dans les coulisses d'un théâtre.

Que se passe t-il quand le rideau est baissé ? Que font les artistes ? Si jamais vous vous posiez la question, alors le clip de One Last Song par Sam Smith est fait pour vous. Loges, coulisses, escaliers et même le toit, Sam Smith explore chaque recoin. C'est plus lumineux que Too Good At Goodbyes mais surtout, ce clip place Sam Smith dans son élément : il est fait pour ce type de salle. Mais lors de son passage en France, ce n'est pas dans un théâtre aux moulures dorées que Sam Smith que va se produire mais à l'AccorHotels Arena.