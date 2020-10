Sam Smith nous dévoile ses talents de danseur dans le clip de Diamonds (VIDEO)

Rappelez-vous, il y a quelques semaines, alors que le monde était en plein confinement, nous avions eu la chance d'interviewer Sam Smith lors d'une conférence vidéo exceptionnelle. Après avoir dévoilé le titre I'm Ready, en collaboration avec Demi Lovato, le chanteur britannique continue de promouvoir son nouvel album, Loves Goes On, qui sera dévoilé le 30 octobre prochain (il devait initialement sortir en mai dernier mais a été décalé en raison de la crise sanitaire). Un soulagement pour les millions de fans du chanteur britannique qui pourront enfin retrouver leur idole trois ans après le succès de The Thrill of It All. Mais pour l'heure, c'est avec le titre Diamond que Sam Smith a décidé de nous éblouir…

Grâce à ce morceau puissant, le chanteur nous transporte dans un univers dépouillé où il raconte les regrets d'une relation passionnelle. Seul face à lui-même, Sam Smith se dévoile dans une chorégraphie intense qui se termine sous une pluie battante avec une boucle d'oreilles en diamant pour seul fantaisie. Si l'artiste de 28 ans s'illustre ici en danseur aguerri, son message n'en reste pas moins inchangé : "Je pense toujours que l’amour est la solution. Avec l’amour dans nos cœurs et la bienveillance dans nos paroles, nous continuons à chanter" confiait-il récemment. Une vision positive que l'on devrait retrouver dans son prochain album, qui sera composé de 11 titres, dont ses collaborations avec Demi Lovato, Burna Boy ou encore Labyrinth.