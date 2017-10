Gagnez votre séjour à New York et assister au concert de Sam Smith en écoutant Virgin Radio 

Sam Smith a dévoilé les dates de sa tournée européenne, il sera en concert à l'AccorHotels Arena le 30 avril prochain. A l'occasion de la sortie de son nouvel album, The Thrill of It All, le 3 novembre prochain Virgin Radio a concocté un cadeau très spécial pour tous les fans du chanteur. Toute la semaine on vous fait gagner vos séjours pour partir à New York et assister au concert de Sam Smith dans la mythique salle de concert Madison Square Garden le 29 juin prochain. Pour participer c’est super simple, dès que vous entendez le signal sur l’antenne de Virgin Radio, contactez Virgin Radio par SMS au 71213 code VIRGIN RADIO (02x65cts + coùt d'unSMS) dans les 10 minutes qui suivent.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les inscrits et repartiront avec un séjour valable pour deux personnes avec deux places pour assister au concert de Sam Smith le 29 Juin 2018 à New York, deux nuits dans une chambre double d'un hôtel première catégorie à New York et un aller-retour Paris/New York avec Air France. Plutôt sympa non ? N'oubliez pas de consulter le règlement avant de participer et bonne chance à tous !