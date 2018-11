Sam Smith et le cast de Promises se dévoilent dans le documentaire du clip... 

Il y a quelques temps, Calvin Harris et Sam Smith dévoilaient le titre Promises, accompagné d'un clip mettant à l'honneur la culture queer. Dans ce dernier, les deux artistes n'ont pas hésité à mettre sous le feu des projecteurs les nuits démesurées et fantaisistes des clubs gay new yorkais. Comme pour continuer à véhiculer un message de tolérance, Calvin Harris dévoile sur sa chaîne Youtube, une vidéo documentaire de dix sept minutes, dans lequel le cast du clip ainsi que Sam Smith se confie sur qui ils sont, d'où ils viennent et de leur chemin jusqu'à l'acceptation. Une véritable ode à la différence, à ne surtout pas manquer.