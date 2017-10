Sam Smith et Diva Faune dans le Lab Virgin Radio, revivez leur live et interviews

Les invités se suivent et ne se ressemblent pas dans le Lab Virgin Radio ! Après avoir reçu Kyo et Phoenix pour un live et des interviews au top, Lionel Virgille accueillait ce dimanche 1er octobre de nouveaux invités prestigieux : le premier est une star internationale, les seconds notre fierté nationale. Il s'agit bien sûr de Sam Smith et de Diva Faune ! Ensemble, ces artistes et notre animateur ont passé un super moment musical entre live et interviews. Revivez les meilleurs moments du Lab Virgin Radio et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures !