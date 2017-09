Sam Smith et Diva Faune dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

C'est reparti pour une nouvelle émission du Lab Virgin Radio ! Qui dit arrivée du week-end, dit forcément le retour de Lionel à l'antenne chaque dimanche de 20h à 00h pour passer un super moment musical dans nos studios. Après avoir reçu Kyo et Phoenix pour des interviews + live le week-end dernier, l'animateur va accueillir deux invités de taille ce dimanche 1er octobre. Vous avez besoin d'indices ? Si l'on vous dit "voix masculine incroyable venue du Royaume-Uni" ou "version masculine d'Adele" vous nous répondez ? Sam Smith bien sûr ! Eh oui, la superstar sera bien aux côtés de Lionel dans le Lab Virgin Radio. Autre invité qu'on adore : le duo parisien Diva Faune qui n'en finit plus de nous séduire avec sa pop folk électro que le tube "Shine On My Way" illustre parfaitement.

En plus d'accorder une interview exclusive à Lionel, les deux membres de Diva Faune opteront ensuite pour ce qu'il savent faire de mieux : jouer de la musique. Eh oui, une petite session live est prévue dans le Lab Virgin Radio avec le groupe parisien ! Histoire de tomber encore plus sous le charme... Sam Smith, qui a fait son grand retour récemment avec le single "Too Good At Goodbyes", se dévoilera dans une interview passionnante. Un rendez-vous à ne pas manquer pour terminer le week-end en beauté ! Le Lab Virgin Radio avec Sam Smith et Diva Faune, c'est ce dimanche 1er octobre de 20h à minuit !