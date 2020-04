Sam Smith & Demi Lovato teasent leur collaboration sur les réseaux

L'année 2020 aura été marquée par le retour sur le devant de la scène de deux énormes stars internationales : Sam Smith et Demi Lovato ! Alors que le premier devrait sortir son nouvel album d'ici quelques semaines, la seconde a fait un come-back émouvant après s'être absentée plusieurs mois suite à une overdose de stupéfiants. Amis depuis de longues années, le chanteur britannique et l'enfant star américaine ne pouvaient donc pas échapper à une collaboration ensemble cette année. Quant à savoir si ce titre figurera dans l'album de l'interprète de Dancing with a Stranger, il faudra encore s'armer d'un peu de patience. En effet, aucune information officielle n'a été transmise à ce sujet. Et même si les médias ont relevé quelques détails concernant une probable collaboration, elle relève toujours de l'hypothèse. Vous ne pourrez pas dire qu'on vous avez pas prévenus !