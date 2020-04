Sam Smith & Demi Lovato : Leur duo I'm Ready débarque ce vendredi !

L'année 2020 aura été marquée par le retour sur le devant de la scène de deux énormes stars internationales : Sam Smith et Demi Lovato ! Alors que le premier devrait sortir son nouvel album d'ici quelques semaines, la seconde a fait un come-back émouvant après s'être absentée plusieurs mois suite à une overdose de stupéfiants. Amis depuis de longues années, le chanteur britannique et l'enfant star américaine ne pouvaient donc pas échapper à une collaboration ensemble cette année. C'est donc le vendredi 17 avril que le titre I'm Ready verra le jour. Annoncée par Sam Smith lui-même sur son compte Instagram, la publication montre les deux artistes en tenue de sport avec des médailles d'or au cou. En légende, ce dernier indique "Je suis incroyablement heureux de sortir cette chanson avec ma magnifique et talentueuse amie. Je t'aime, Demi ! J'ai hâte que vous l'entendiez tous CE VENDREDI".

Avis aux nombreux fans des deux artistes, il faudra donc vous armer de patience et attendre quelques jours avant la sortie du fameux single ainsi que du clip. Pour le moment, on ne sait pas si I'm Ready figurera sur le futur album de Sam Smith.