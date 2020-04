Sam Smith & Demi Lovato : Découvrez le clip dément de I'm Ready (VIDEO)

La sortie de son titre I'm Ready et de l'album To Die For devait être l'occasion pour Sam Smith de faire un passage remarqué en France ! Néanmoins, la crise sanitaire actuelle et l'obligation de confinement imposée à la majorité de la population mondiale l'auront forcé à nous raconter l'histoire de son projet depuis chez lui. C'est donc avec un peu de frustration (mais beaucoup de plaisir) que nous avons pu discuter avec le chanteur britannique de sa collaboration avec Demi Lovato. Un projet très attendu par les fans et qui s'annoncent déjà comme l'un des duos les plus marquants de l'année.

Pour le coup, Sam Smith ne tarit pas de compliments sur son acolyte américaine ! Alors qu'il la qualifie de personne la plus "authentique et honnête" qu'il connaisse, il se vante d'avoir passé un moment exceptionnel à ses côtés lors de l'enregistrement en studio et du tournage du clip. Un projet ambitieux qui met en avant la communauté LGBTQ+ et qui permet à l'interprète de Dancing with a Stranger de "récupérer" les moments de moqueries qu'il subissait dans ses cours de sport à l'adolescence. Déjà visionnée plus d'un million de fois en à peine 24 heures, la vidéo publiée sur YouTube n'a pas terminé d'attirer la curiosité des internautes. Et vous, vous en pensez quoi ?